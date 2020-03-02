Все казахстанцы уже имеют электронный паспорт здоровья

Важное условие налаживания всей цепочки интеграции — активное вовлечение населения и использование мобильных приложений в целях проверки и оценки качества медицинских услуг.

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, цифровизация здравоохранения подразумевает интеграцию информационных систем, от мобильных приложений, медицинских информационных систем поликлиник до электронных паспортов. В настоящее время все казахстанцы имеют электронные паспорта, передает Strategy2050.kz.

«Сегодня каждый может убедиться, что электронный паспорт работает. Все 18 млн человек имеют электронные паспорта по ИИН, которые обновляются на еженедельной основе данными со всех медицинских учреждений. Эта работа будет продолжена», — рассказал глава ведомства на заседании коллегии министерства здравоохранения РК.

По его словам, важное условие налаживания всей цепочки интеграции — активное вовлечение населения и использование мобильных приложений в целях проверки и оценки качества медицинских услуг. Немаловажную роль в этом играет качество и доступность интернета.

«Если интернет будет работать бесперебойно, то нарушений в работе единой системы не будет», — подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов отметил, что врачи — это главные проводники всех реформ.

«Предстоит содержательное наполнение электронных паспортов здоровья, интеграция всех информационных систем в рамках ОСМС, и доработка, а также обеспечение бесперебойной работы медицинских информационных систем. Потому что врачи — это ключевые проводники всех реформ, они должны понимать, что цифровизация здравоохранения — это удобно и нужно. Поэтому мы ожидаем полноценного и качественного функционирования медицинских информационных систем», — отметил Сулейменов.

По его мнению, цифровизация здравоохранения помогает выявить недоработки и исправить их.

«В достижении конкурентоспособности на мировом уровне важную роль играет цифровизация. В прошлом году большую работу провело министерство совместно с другими органами, в частности с Министерством цифрового развития по оцифровке системы лекарственного обеспечения. Это большое достижение, которое позволило выявить некоторые недостатки, приписки или некачественные подходы в работе и исправить их», — добавил представитель Администрации Президента.

Напомним, электронный паспорт здоровья был запущен в октябре 2019 года. Он хранит все медицинские записи о пациенте. При этом вся информация доступна как врачам (по согласию пациента), так и самим пациентам.