Астанчане могут найти работу через Telegram-бот

Пока он работает в пилотном режиме, его функционал будет дорабатываться.

Мобильные центры занятости, которые в столице работают по инициативе Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» теперь обслуживают онлайн. Горожане смогут найти работу или потенциальных сотрудников в Telegram, посредством @rabotaatamekenbot, передает Елорда Инфо.

Специалисты Палаты предпринимателей г. Нур-Султан разработали Telegram-бота для поиска работы и подбора персонала через мобильные центры занятости «Атамекен қолдау орталығы. По словам заместителя директора по социальным вопросам Палаты предпринимателей столицы Айболата Есентемирова, сегодня база данных мобильных центров занятости насчитывает 1 500 вакансий.

«Сейчас в городе работают 8 мобильных центров, каждый желающий может обратиться туда. Однако мы решили идти в ногу со временем и оцифровать услугу по поиску работы и подбору персонала. Пока Telegram-бот работает в пилотном режиме. Мы будем дорабатывать его функции и возможности, поэтому открыты для ваших предложений и замечаний», — добавил Есентемиров.

Для поиска вакансий через Telegram-бот соискатель должен указать свои фамилию, имя, а также ИИН, а в строке поиска отметить необходимую вакансию. Для поиска специалиста работодателю необходимо заполнить следующие данные: название компании, БИН, свободные вакансии, требования к кандидату, условия труда.