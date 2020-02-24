Казахстанцы перестают пользоваться домашними телефонами

Услуга становится анахронизмом.

В январе услуги местной телефонной связи в Казахстане составили 3 миллиарда тенге — минус 5,5% за год. Из них 864,1 млн тенге пришлось на сельскую местность — минус 12,5% за год. Сразу 21,8% от всего объема услуг пришлось на южную столицу: 655,3 млн тенге. Несмотря на общее сокращение услуг в секторе, по Алматы отмечен заметный рост — сразу на 11,9%, передает Сaravan.kz.

Среди регионов в тройку лидеров по использованию местной телефонии вошли Карагандинская (10,6% от РК) и Восточно-Казахстанская (7,8%) области. В целом домашние телефоны становятся анахронизмом: услуги в секторе падают с 2014 года.

По итогам 12 месяцев прошлого года доля сектора от совокупного объема услуг связи составила всего 4,6% (в январе текущего года — лишь 4,2%). Для сравнения: в 2013 году показатель достигал 8%. Абонентская плата за телефон в среднем по РК составляет 1006 тенге. Тариф не менялся с февраля 2013 года (ранее абонентская плата составляла 839 тенге).