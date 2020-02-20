Количество посылок возросло до 40,5 миллионов штук.

Почти в два раза увеличился объем рынка электронной торговли в Казахстане. В 2019 году он превысил 700 миллиардов тенге. При этом количество покупок возросло до 40,5 миллионов штук, передает Liter.kz.

«Объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раз и превысил 700 миллиардов тенге. Доля электронной торговли в общей розничной торговле составила 3,7%. Это говорит о существенном потенциале роста», — сказал на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

При этом он отметил, что более динамично развивается внутренний рынок. Объем покупок в казахстанских интернет-магазинах составил 422 миллиарда тенге, а на международных интернет-площадках — 280 миллиардов тенге.

«Количество покупок возросло до 40,5 миллионов штук. Основной рост, более чем в 2,5 раза, произошел на внутреннем рынке (22 миллиона посылок)», — проинформировал он.

Вместе с тем, количество активных покупателей в 2019 выросло на 72% и составило 3,2 млн человек. В Казахстане действуют более двух тысяч интернет-магазинов. Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 579 интернет-магазинов.

«Поэтому важно, не ужесточая регулирование, принять меры по стимулированию легальной деятельности этого сектора, так как тренды, как вы видите, показывают двузначные темпы роста», — в этой связи подчеркнул министр.