Новый vivo V17 поможет принести радость любимому человеку

Необычный градиент V17 придает смартфону запоминающийся, динамичный образ.

Уникальный и изысканный

Вдохновившись изысканными украшениями и королевскими дворцами, vivo отошли от использования квадрата и круга в дизайне и создали новую форму. Необычный градиент V17 придает смартфону запоминающийся, динамичный образ. А камера в форме бриллианта выделит вас среди окружающих. 48-мегапиксельная основная камера оснащена матрицей ½ дюйма с диафрагмой f/1.8. Это позволяет добиться потрясающего разрешения и высокой светочувствительности. 8 Мп сверхширокоугольная камера увеличивает угол обзора до 120 градусов — больше ничего не ускользнет от вашего взгляда. Макрообъектив V17 снимает с расстояния 4 см, погружая вас в удивительный мир крошечных объектов!

Профессиональные фото вместе с vivo V17

Фронтальная камера vivo V17 с 32 Мп матрицей — лидер в своем классе. Ваши селфи поразят всех четкостью и красотой даже при максимальном увеличении.

Функция PoseMaster, поможет сделать фото как с обложки журнала. Выбирайте ракурс и позу для фото вместе с искусственным интеллектом V17. В вашем распоряжении множество вариантов, и фотография получится именно такой, как вы хотите. Улучшайте изображение с помощью функции AI FaceBeauty. Всего пара касаний позволяют сузить овал лица или сделать глаза более выразительными.

Защита данных со сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран

Доступ к V17 с помощью сканера отпечатков пальцев на дисплее мгновенно перенесет вас в мир технологий vivo. Каждое прикосновение сопровождается стильной анимацией и делает ваш день ярче. Аккумулятор емкостью 4500 мА/ч позволяет V17 работать дольше. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с поразительной скоростью.

Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу смартфона в многозадачном режиме и динамичный геймплей. Объем постоянной памяти 128 ГБ с возможностью дополнительного расширения за счет microSD-слота.

Оставайтесь всегда на связи с любимыми и чаще дарите подарки.

vivoV17, идеальный выбор для любого праздника.