«Интеллектуальная безопасность» открыла представительство в Казахстане

Основными задачами офиса станут укрепление и развитие взаимодействия с клиентами и партнерами в РК.

ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) объявила об открытии представительства в Алматы. Основными задачами казахстанского офиса станут укрепление и развитие взаимодействия с клиентами и партнерами в республике, оперативное реагирование на запросы и тенденции рынка информационной безопасности и обеспечение максимально высокого уровня оказания услуг. Открытие представительства состоялось в рамках стратегии планомерного развития ГК и расширения ее присутствия на перспективных рынках.

«Открытие нашего представительства в Казахстане — государстве, которое быстрыми темпами движется по пути цифрового развития и всестороннего обеспечения кибербезопасности — закономерный шаг. Мы наблюдаем живой интерес к Security Vision со стороны самых разных структур в РК, и готовы предложить гибкую платформу, отвечающую на современные вызовы кибербезопасности, а также богатый профессиональный опыт наших специалистов, полученный в ходе реализации крупнейших ИБ-проектов в Российской Федерации», — заявил Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность».