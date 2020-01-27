На Mail.ru произошел масштабный сбой

Специалисты уже определили причины неполадок и обещают в ближайшее время восстановить работу сервисов.

Свыше 19 тысяч человек пожаловались на работу портала на 12:00 по московскому времени (15:00 по времени Нур-Султана), согласно данным сайта Downdetector. Карта сбоев показывает, что большинство пользователей проживают на территории России. Казахстанские интернет-пользователи также отметили проблемы в работе почты и других сервисов Mail.ru, передает Sputnik.

В пресс-службе компании заверили, что уже определили причины неполадок и оперативно устраняют их. В ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме, а пользовательские данные не пострадают.