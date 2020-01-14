Можно ли использовать мобильные приложения как альтернативу онлайн ККМ

70% налогоплательщиков РК уже перешли на онлайн контрольно-кассовые машины.

Руководитель Управления государственных услуг Комитета госдоходов Министерства финансов РК Зангар Шындали рассказал, в каких случаях может быть использована контрольно-кассовая машина в виде мобильного приложения. Кроме того, он объяснил ситуацию, связанную с задержкой и постановкой на учет контрольно-кассовых машин, передает Kazpravda.kz.

«Можно использовать любую контрольно-кассовую машину, которая находится в реестре. То есть, если она прошла проверку, то тогда можно использовать стационарно или в виде мобильного приложения. В настоящее время у нас есть некоторые технические вопросы в части регистрации. Налогоплательщикам переживать не стоит, если они успели подать заявление до 31 декабря. Все это, если даже сегодня обработается, то будет постановка все равно 31 декабря. Также они получат компенсацию, потому что они исполнили обязательства до 2019 года. Никаких штрафов не будет», — отметил Шындали.

В свою очередь первый вице-министр Министерства финансов РК Берик Шолпанкулов подчеркнул, что на сегодня 70% налогоплательщиков перешли на онлайн контрольно-кассовые машины.

«Это основная часть участников в сфере оптово-розничной торговли. Оставшаяся часть на сегодня в соответствии с их поданными заявлениями осуществляют безналичным расчетом и имеют нижнюю пороговую доходность. С учетом этого мы в рамках камерального контроля будем проводить проверку, и уведомлять налогоплательщиков об их постановке и установке онлайн контрольно-кассовых машин. Никакого выхода на проверки малого и среднего бизнеса в соответствии с указом Президента у нас не будет», — резюмировал Шолпанкулов.