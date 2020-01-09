Казахстанцы смогут проверить свой статус медстрахования через Telegram-бот

Гражданам советуют проверить свой статус в системе.

О способах проверки статуса застрахованности рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов. По его словам, до конца марта все граждане считаются застрахованными в рамках гарантированного объема медпомощи, передает Елорда Инфо.

«Есть отдельные моменты, которые необходимо знать населению. В первую очередь, это статус застрахованности. До конца марта этого года все наши граждане являются застрахованным в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Несмотря на это, всем необходимо проверять свои статусы. В случае, если гражданин окажется незастрахованным, есть механизмы срочного входа в системы через платежные терминалы, которые сегодня отработаны с банками», — пояснил глава Фонда.

Айбатыр Жумагулов напомнил, что для определения статуса застрахованности внедрен Telegram-бот. Также статус медстрахования можно определить на портале электронного правительства.