Третий IoT Forum Kazakhstan пройдет в Нур-Султане уже 23 декабря

Площадка форума является центром глобального диалога мировых экспертов IoT, государственных органов, национальных компаний, международных организаций и бизнеса.

23 декабря 2019 года в г. Нур-Султан состоится международный 3rd IoT Forum Kazakhstan 2019 — крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере Интернета вещей (IoT), цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Третий год площадка форума становится центром глобального диалога мировых экспертов IoT, руководителей центральных и региональных государственных органов, национальных компаний, международных организаций и бизнеса. Форум является в равной степени B2B и B2 °C мероприятием. В рамках дискуссий ожидаются выступления более 20 спикеров, гостями форума станут 1000 посетителей из 20 стран.

В ходе пленарного заседания и панельных сессий участники поделятся лучшими международными практиками и предложат новые пути для сотрудничества в таких сферах, как цифровизация государственных услуг, промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ, реализация государственных программ «Цифровой Казахстан» и «Индустрия 4.0». Особое внимание будет уделено демонстрации практических достижений сферы IoT в Казахстане при содействии АО «Казахтелеком», а также решениям в области финансовых технологий, безопасности, 5G, развитию «умных городов».

Генеральным партнером мероприятия выступает АО «Казахтелеком». В ходе пленарного заседания с приветственным словом выступят премьер-министр РК Аскар Мамин, министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. Основными приглашенными спикерами являются ведущий международный эксперт по данным Интернета вещей Дуглас Корли (Китай), серийный предприниматель, футурист и основатель Intelligencr Пол Пападимитриу (Великобритания), основатель и генеральный директор Orcasci Марк Турелл (Канада/Германия) и директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» Антон Грачев (Россия).

Зарубежные и отечественные эксперты и разработчики в сфере Интернета вещей представят свои проекты и взгляд на современные тенденции в ходе панельных сессий «Цифровое государство: новая реальность», «Industrial IoT: цифровая трансформация», «Автоматизация в сфере ЖКХ», «IoT and FinTech Futures», «Безопасность: основа умного города».

В рамках форума планируется проведение торжественной церемонии вручения премии IoT Kazakhstan 2019 в номинациях «Лучшее решение в области Smart City», «Лучшее решение в промышленности» и «Прорывная компания года». Кроме того, в течение всего форума будет действовать выставка новых технологичных решений IoT в сфере государственных услуг, промышленности, телекоммуникацияй, ЖКХ, системах жизнеобеспечения и безопасности городов. Также 24 декабря планируется выезд участников форума в Акколь — первый «умный город» Казахстана.