К 2024 году число пользователей VoLTE вырастет до 5 миллиардов

Ожидается рост на 140% в течение следующих пяти лет.

Новое исследование Juniper Research показало, что к 2024 году глобальное число пользователей VoLTE (Voice over LTE) достигнет пяти миллиардов (с двух миллиардов в 2019 году). Аналитики уверены, что такие технологии, как интеллектуальные колонки и VoLTE, будут «работать» вместе для обеспечения роста голосовых услуг на основе IP. По прогнозам, к 2024 году для звонков на стационарные или мобильные телефоны будет использоваться более 220 миллионов умных динамиков.

Умные динамики, такие как Amazon Echo и Google Nest, откроют новые каналы взаимодействия, которые операторы могут предложить брендам и бизнесу. Согласно прогнозам, в течение следующих пяти лет количество минут передачи голосовых сообщений посредством умных колонок вырастет более чем на 1000% и к 2024 году составит 230 миллиардов минут. В исследовании предполагается, что сети VoLTE будут все чаще использоваться для направления мобильных вызовов на интеллектуальные колонки. В связи с чем операторов мобильной связи призывают поддерживать эти появляющиеся услуги — использовать номера мобильных телефонов в качестве уникальных идентификаторов, позволяющих направлять вызовы нужному пользователю умной колонки. В свою очередь, пользователи будут связывать входящий трафик одновременно со своим смартфоном и умными динамиками.

Исследование определяет CPaaS (коммуникационная платформа как услуга) как ключ к распространению растущих голосовых услуг. Развитие голосовых технологий, таких как IVR (Interactive Voice Response) и голосовые боты, будет важным компонентом успешных платформ CPaaS, предлагая дополнительные каналы связи.

Согласно прогнозам, доходы операторов от услуг голосовой связи упадут с 380 млрд долларов в 2019 году до 210 млрд долларов в 2024 году. Это произойдет из-за растущего использования приложений OTT (Over-the-Top), включая WhatsApp и Viber. В качестве решения операторам рекомендуется подписывать партнерские отношения с поставщиками CPaaS, чтобы предоставить своим мобильным абонентам доступ к услугам голосовой связи и обмену сообщениями в качестве стратегии по снижению доходов.