Уже 300 тысяч казахстанцев используют приложение eGov mobile

До конца года в нем будет запущено еще несколько десятков новых услуг.

Более двух месяцев назад в Казахстане запустили мобильное приложение eGov mobile. По словам министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, им воспользовалось уже более 300 тыс казахстанцев, передает Елорда Инфо.

Как отметил министр, в ведомстве старались сделать приложение максимально понятным и удобным. Не была забыта и обратная связь — Аскар Жумагалиев заявил, что от пользователей поступило много отзывов.

«До конца года мы запустим еще несколько десятков новых услуг. Поэтому на этой неделе собираю коллег по поводу дальнейшего развития приложения», — сообщил министр.