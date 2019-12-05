Сельских учителей Северного Казахстана освободили от «Кунделика»

Глава региона запретил использовать систему электронного дневника в селах с низкой скоростью интернета.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов освободил сельских учителей от обязанности заполнять электронный дневник. Как отметил глава региона на заседании акимата, сельские учителя для заполнения электронных дневников даже ездят в соседние села, передает Sputnik.

«Чтобы заполнить электронные дневники, сельские учителя вынуждены ждать ночи, когда меньше пользователей. Известны даже случаи, когда им приходилось ехать для заполнения электронных дневников в соседние села, где скорость интернета выше. До абсурда доходит!» — возмутился Аксакалов.

Он отметил, что по электронным дневникам поступает очень много жалоб.

«Если нет интернета, не надо заставлять учителей заполнять эти дневники. Пока нет высокоскоростного интернета, электронную программу Kundelik в селах запрещаю использовать», — подчеркнул глава региона.

Кумар Аксакалов поручил руководителю областного управления образования Гульмире Каримовой довести эту информацию до руководителей районных отделов образования, отметив, что красивые отчеты никому не нужны. Глава управления образования Северо-Казахстанской области, в свою очередь, подтвердила, что проблема действительно существует.

«Бывает, что в школе есть интернет, а в селе — нет, и родители не могут посмотреть оценки детей. В 25 школах мы уже сняли требования по заполнению электронных дневников», — проинформировала Каримова.

По данным акима СКО Кумара Аксакалова, сегодня доступ к широкополосному интернету имеют 519 сел области, но качественным интернетом обеспечены лишь 53% из них.

«По программе Цифровой Казахстан в следующем году мы обеспечим качественным интернетом 236 сел, в 2021 году — еще 196. К началу 2022 году 86% сел будут иметь качественный интернет», — пообещал Аксакалов.