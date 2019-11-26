IT-парк в Ташкенте расширяется

Президент Узбекистана дал старт новому этапу строительства.

В Узбекистане дан старт второму этапу строительства ташкентского Технологического парка программных продуктов и информационных технологий. Президент Шавкат Мирзиёев посетил технопарк и заложил символический первый камень в строительство новых корпусов комплекса. Ташкентский IT-парк организован Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с Обществом парков программных технологий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии. В начале года была создана дирекция технопарка, а уже в июле сдан в эксплуатацию первый комплекс с офисами и необходимыми коммуникациями. Общая стоимость проекта составляет 150 млн долларов, передает «Курсив».

В настоящее время в технопарке зарегистрировано более 300 резидентов. Здесь действуют программы инкубации и акселерации перспективных стартап-проектов. Уже реализуются первые проекты в области информационных технологий, финансов, биотехнологий, электронной коммерции и образования. К примеру, на основе аутсорсинга оказываются технологические услуги транспортным компаниям и предприятиям общепита, действующим в США.

Компании-участники технопарка освобождены от уплаты налогов и таможенных платежей до 2028 года. Планируется, что в 2020 году годовой объем произведенной здесь продукции превысит 10 млн долларов, а к 2025 году достигнет 100 млн долларов.