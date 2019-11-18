Определились победители финала отборочного этапа World Electronic Sports Games 2019: Central Asia

Призовой фонд алматинского WESG составил 4,5 млн тенге.

В Алматы прошел крупнейший киберспортивный турнир World Electronic SportsGames 2019: Central Asia, в котором приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Соревнования проводились по четырем дисциплинам: Counter-Strike:Global Offensive, Dota 2, StarCraft II и Pro Evolution Soccer 2020. Региональный этап WESG 2019 Central Asia организован при поддержке генерального партнера — АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком» и компании Huawei.

«Турнир такого уровня и с таким количеством зарубежных участников проводится в стране впервые. Это прямое подтверждение того, что качество мероприятия привлекло большую аудиторию, а уровень турнира позволил обеспечить настоящий праздник киберспорта для людей разного возраста, с разными интересами и предпочтениями. Мы стремимся развивать киберспорт, выявлять и привлекать сильнейших киберспортсменов, консолидировать молодежь, помочь молодым людям реализовать таланты», — отметил Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation.

Помимо соревновательного процесса зрители турнира получили возможность пообщаться со звездами киберспортивного мира. Во время гранд-финала работали площадки для автограф-сессий с кумирами молодежи. Однако главной особенностью чемпионата в нынешнем году стало создание инклюзивной среды: федерация киберспорта поддержала инициативу Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» и UNICEF по поддержке детей с особыми потребностями #ItsAllAboutAbility и пригласила детей поддержать любимых спортсменов. Как показывает практика проведения онлайн-турниров, дети с особыми потребностями не только следят за трансляциями игр, активно комментируют процесс, но и принимают участие в онлайн-состязаниях.

Как рассказал участник программы и болельщик команды Avangar Серикхан Жанибеков, турнир вдохновил его на участие в отборочных сериях WESG в следующем году: «Я очень горд быть частью такого большого спортивного события. Сегодня мы узнали, как можем принимать участие в киберспортивных турнирах в нашем родном городе. Уверен, теперь мы будем в курсе таких событий».

В рамках ивента гости и жители города разных возрастов смогли пообщаться с комментаторами поединков по дисциплине CS: GO — известным стриммером из студии StarLadder — Игорем «SL4M» Соповым, а компанию ему составил казахстанский комментатор Нурлан «Tsunami» Абаев.

В результате киберспортивных баталий определены сильнейшие команды и игроки. Финальная игра по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с участием Avangar и Symon Gaming завершилась в пользу Avangar со счетом 2:0. В матче по дисциплине StarCraft II Адлет Lightweight Сатыбалдин выиграл Антона AntonyZerg Рудь со счетом 3:1. В состязании по футболу на симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 встретились финалисты Каныш Abdulkin Абыкенов (Казахстан) и Салохиддин Esanov Эсанов (Узбекистан). В финальной схватке со счетом 3:2 победил Салохиддин Эсанов. По результатам финальной игры матча Dota 2 команда Drop Dead одолела команду Team Uzbekistan со счетом 2:1.

Команды по CS:GO и Dota2 — Avangar, Symon Gaming, Drop Dead, Team Uzbekistan, а также Салохиддин Esanov Эсанов и Адлет Lightweight Сатыбалдин получили путевку отборочный этап среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который состоится в Куала-Лумпур в январе следующего года.

Записи матчей доступны на youtube-канале.