По картам Beeline теперь доступна оплата Apple Pay

Для настройки Apple Pay клиентам необходимо добавить карту Beeline VISA в приложение Wallet.

Beeline совместно с Альфа-Банк Казахстан объявил о запуске Apple Pay для всех держателей карт Beeline VISA. Apple Pay — это платежный инструмент от компании Apple, который позволяет очень совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца, двойным кликом или взглядом для подтверждения операции через Face ID.

«Мобильные финансы существенно облегчают жизнь нашим клиентам. Оплата без заполнения данных экономит время. С появлением Apple Pay держатели Карт Beeline VISA могут оплачивать покупки еще быстрее», — отметил Олег Алдошин, коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

Для настройки Apple Pay клиенты могут добавить карту Beeline VISA в приложение Wallet. Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Пользоваться Apple Pay также можно в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

«Альфа-Банк рад представить владельцам карт на базе Visa современный и удобный способ бесконтактных мобильных платежей — Apple Pay. Мы можем забыть дома кошелек, но без смартфона или часов уйдем вряд ли. Именно поэтому сервис Apple Pay — отличная возможность не отказывать себе в покупках, ведь виртуальная платежная карта будет всегда рядом», — заявил Иван Истомин, управляющий директор по розничному бизнесу АО ДБ «Альфа-Банк».