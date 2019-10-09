В Нур-Султане внедряют оплату проезда банковскими картами

Пока новая возможность появилась только на маршруте № 20.

Новый способ оплаты предложили в Astana LRT. Транспортная компания запустила пилотный проект по оплате проезда с помощью платежной карты Visa. На первом этапе пилотного проекта такой системой платежа смогут воспользоваться пассажиры маршрута № 20 — новые валидаторы установлены в 13 автобусах. Как отметили в компании, внедрение нового вида платежа избавит от необходимости покупки отдельных транспортных билетов или карточек LRT, передает Sputnik.

«В пилотном режиме пассажиры смогут воспользоваться данной системой. Дальше мы будем смотреть, как это работает. Внедрять уже другие карты, масштабировать данный проект на весь город», — рассказал заместитель председателя правления Astana LRT Бауржан Сеитов.

По его словам, новые валидаторы пока принимают оплату по карточкам Visa. Для держателей таких карт стоимость проезда до конца 2019 года составит 45 тенге, в то время как проезд в общественном транспорте стоит 90 тенге при условии наличия транспортной карты LRT и 180 тенге наличными. Как уточнил представитель компании, карта должна иметь функцию беспроводной оплаты.