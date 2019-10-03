5 причин посетить международный технологический форум Digital Bridge

Масштабное событие пройдет этой осенью в столице Казахстана.

Причина первая. Поддержка государства

В этом году форум Digital Bridge проходит по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для поддержки молодых IT-специалистов страны. Это бесплатная двухдневная профессиональная площадка, где у участников форума будет уникальная возможность послушать и задать вопросы отечественным и зарубежным экспертам, которые выступят со своими мастер-классами и воркшопами. Главными гостями мероприятия станут представители международных технопарков. Ведь, одна из главных целей форума — это формирование пула современных технопарков среди стран участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Причина вторая. Тет-а-тет с цифровыми агентами

Все, что вы хотели знать о цифровых проектах страны, вы можете узнать у вице-министров, которые их курируют. В рамках форума состоится уникальная сессия с участием пяти вице-министров по цифровизации.

Аблайхан Оспанов, Руслан Енсебаев, Рустем Бигари, Нариман Мукушев и Олжас Абишев придут в Astana Hub, чтобы вместе с IT-сообществом обсудить процесс цифровизации в Казахстане. Они расскажут о проектах программы «Цифровой Казахстан», поделятся текущими проблемами их реализации, чтобы получить ваш фидбэк и совместно с вами найти решения.

Если вы IT-предприниматель, стартапер или гражданин, кому не безразлична цифровизация образования, здравоохранения, труда и финансов, приходите на сессию пяти CDO Open Talks.

Причина третья. Время молодых

Для любителей различных батлов и горячих игр, организаторы форума предлагают принять участие на соревнованиях по киберспорту, а для тех, у кого есть свой стартап, приглашают поучаствовать в Astana Hub Battle и выиграть до 30 тысяч долларов для развития своего бизнеса. Вишенкой на торте станет церемония награждения премии Astana Hub Awards, где компании — конкурсанты поборются за звание «Открытие года», «IT-предприниматель года» и «Стартап года». Главная цель премии — поощрение успешных предпринимательских инициатив стартапов, содействие развитию инноваций и укреплению поддерживающей инфраструктуры, а также поддержка развития IT-предпринимательства в Казахстане.

Причина четвертая. Новое поколение предпринимателей

Ключевым мероприятием на площадке форума станет стратегическая сессия Next Tech Entrepreneur Forum. Для участников будут организованы открытые обсуждения разных тематик: образование будущего, венчурное финансирование, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Площадка соберет признанных мировых экспертов и локальных участников сферы образовательных технологий, разработчиков и инвесторов, которые задействованы в образовательных процессах и заинтересованы в развитии индустрии, обеспечивая и упрощая доступ к знаниям за счет новых технологий.

Причина пятая. Заглянем в будущее?

Для тех, кто еще хочет поменять профессию или развить компетенции 21 века, мы ждем на официальное открытие Astana IT University и презентацию школы программирования alem, где вы можете стать профессиональным программистом в команде единомышленников. Здесь нет ни лекций, ни учителей, ни оценок. А также вы можете поучаствовать на демонстрации сервисов «Digital ЦОНа». Все эти события призваны вдохновить людей на непрерывное профессиональное развитие в течение жизни, используя и демонстрируя успешные практики со всего мира.

Напомним, что 24–25 октября 2019 года в столице Казахстана пройдет международный технологический форум Digital Bridge. Это самое масштабное в Казахстане событие для мирового IT-сообщества. Форум Digital Bridge проводится с 2018 года, основная цель мероприятия — организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

Участники форума — стартапы, IT-компании, эксперты, инвесторы, бизнесмены, журналисты, а также представители государственного и корпоративного секторов. Регистрация для участников и аккредитация представителей СМИ уже открыты на сайте форума.