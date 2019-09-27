Казахстан официально вступил в Cybersecurity Alliance for Mutual Progress

Членство позволит оперативно получать консультативную и информационную поддержку для предотвращения и сокращения кибератак.

Служба реагирования на компьтерные инциденты «KZ-CERT» стала официальным членом CAMP (Cybersecurity Alliance for Mutual Progress — Альянса по кибербезопасности для взаимного прогресса), действующего в Южной Корее. Данное членство позволит Казахстану оперативно получать консультативную и информационную поддержку для предотвращения и сокращения кибератак, а также нарастить список сотрудничества с международными партнерами. С 30 сентября по 3 октября 2019 году в г. Сеул (Республика Корея) состоится 4-я ежегодная конференция CAMP, где Казахстан примет участие как полноправный член Альянса.

CAMP оказывает необходимую методическую помощь странам-членам по вопросам кибербезопасности. Для развития взаимного прогресса CAMP ежегодно проводит свои заседания с целью разработки эффективных мер, концепций и стандартов в области кибербезопасности, внедрения новых защитных решений.