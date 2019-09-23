Анонс: митап о роботизации в промышленности. Нур-Султан

27 сентября в Astana Hub состоится открытый митап с участием экспертов по Robotic Process Automation.

Роботизация процессов производства – одно из новых и перспективных направлений в развитии промышленности. В декабре 2017 года ERG приступила к реализации проекта «Умный карьер» на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении. С 2017 года отдельное подразделение – BTS – разработало порядка 70 роботов, которые помогают сотрудникам быстрее справляться со своими задачами и экономить время. Сегодня ERG в Казахстане – лидер по роботизации в промышленности.

Компания готова делиться своим опытом! 27 сентября в Astana Hub с 10:00 до 13:00 пройдет открытый митап с участием экспертов по Robotic Process Automation (RPA) ТОО «Business&Technology Services», входящего в Eurasian Resources Group (ERG). На предстоящей встрече эксперты расскажут специалистам из IT-индустрии о реальных кейсах роботизации бизнес-процессов, реализованных в ERG, и об особенностях роботизации и применения алгоритмов RPA.