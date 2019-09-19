В Казахстане появились цифровые комиссары

Блогеры, журналисты и общественники будут следить за цифровизацией в стране.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК инициировало создание специальной группы цифровых комиссаров, которая будет следить за ходом реализации цифровых проектов в стране. В состав группы вошли блогеры, журналисты и общественники. Об этом рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

«Аскар Жумагалиев подчеркнул необходимость вовлечения общественности и важность получения обратной связи от пользователей. В ходе встречи я и мои коллеги представили более усовершенствованную версию мобильного приложения eGov mobile. А еще, на примере сайта МЦРИАП РК продемонстрировали работу ЕПИР ГО — единой платформы интернет-ресурсов государственных органов. Также я рассказал и наглядно показал, как на новом ресурсе будет упорядочена информация по тем или иным жизненным ситуациям», — рассказал Асет Турысов.

Теперь цифровые комиссары будут тестировать проекты и делиться с своим мнением. Как отметил Асет Турысов, холдинг готов реагировать на все замечания и оперативно устранять недоработки.

«Пользуясь случаем, хочу попросить наших пользователей не оставаться в стороне, и помочь нам сделать по-настоящему качественный народный продукт», — заключил он.