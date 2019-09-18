В ЕАЭС правила интернет-торговли планируют сделать общими

Регулирование интернет-торговли не должно препятствовать развитию цифровизации в странах ЕАЭС, считает Никишина.

Правила интернет-торговли в странах Евразийского экономического союза не должны быть разрозненными, считает член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, сообщает Sputnik. В цифровой торговле важно формирование эффективного государственного регулирования, отметила член коллегии ЕЭК.

«Сейчас все государства начинают формировать свое национальное законодательство в области регулирования „цифры“. Мы можем оказаться в ситуации, когда национальные регулятивные законодательства не будут друг с другом совмещены. Таким образом, не будет единого цифрового пространства. Это создаст объективные проблемы для всех участников цифровой торговли», — сказала Никишина на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Бишкек — Ереван — Кишинев — Нур-Султан.

Она продолжила, что поступающие через интернет-торговлю товары никаким образом не гарантированы с точки зрения безопасности. Вторая проблема связана с тем, что нередко товары в интернете продают анонимы.

«Потребитель встает перед проблемой отсутствия ответственности у той стороны за поставку, платежи. Эта часть тоже должна каким-то образом регулироваться. Третья проблема — возврат НДС, который для цифровой торговли пока никак не решен», — добавила она.

При этом регулирование не должно быть барьером на пути к цифровизации, считает она. В рамках ЕЭК разработана дорожная карта, ставятся вопросы недопустимости раскоординированности в национальном законодательстве. Ранее Никишина подчеркивала, что странам ЕЭАС необходимо быть активными игроками в сфере разработки международного стандарта в электронной коммерции. В ЕЭК не исключают, что площадкой для такой работы может стать ВТО (Всемирная торговая организация).