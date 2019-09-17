Электронное билетирование: у школьников Бишкека соберут персональные данные

Пилотный проект стартует на 10 троллейбусах и 10 автобусах с 20 сентября.

В Бишкеке (Кыргызстан) при выдаче платных карт для общественного транспорта будут собираться персональные данные школьников. Они будут храниться в банке данных школ, уверяют в мэрии. Муниципалитет просит отнестись с пониманием к этой процедуре, передает Sputnik со ссылкой на пресс-службу мэрии Бишкека.

Школьный проездной билет в виде электронной платежной карты будет введен в октябре–ноябре для проезда в муниципальном транспорте (автобус и троллейбус), а с февраля 2020 года — и в маршрутных такси. Стоимость проездного на месяц для школьников составит 175 сомов. Сама электронная карточка стоит 50 сомов. Мэрия отмечает, что она приобретается один раз и может быть использована в течение всего срока обучения ребенка в школе.

В случае повреждения или потери карту можно заблокировать, после чего оформить за ту же плату новую и привязать ее к текущему счету. Для удобства пользователей пополнение счета будет производиться через терминал Pay24.

Для детей до семи лет, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и почтальонов сохраняется бесплатный проезд. В муниципальном транспорте они также будут пользоваться именными электронными платежными карточками, которые социальные службы оформят для льготников бесплатно.