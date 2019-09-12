Mail.ru Group запускает бесплатный образовательный проект по Data Science

Дистанционную программу можно пройти из любой точки мира в удобное время — слушателям будут доступны видеозаписи лекций, задания и общение с менторами в чатах.

Российская IT-компания открывает набор в Академию больших данных MADE. Слушатели могут пройти всю программу дистанционно или поступить на очную форму в Москве. Обучение займет полтора года. Академия рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы в разработке или анализе данных и желание актуализировать и систематизировать свои знания, быстро вырасти в профессии или освоить новую.

Обучение в Академии бесплатное, но участникам необходимо успешно пройти вступительные испытания. Подать заявку на участие нужно до 15 сентября 2019 года на сайте Data.mail.ru. Для поступления потребуются знание высшей математики, а также умение программировать хотя бы на одном языке (С++, Java или Python), применять базовые алгоритмы и структуры данных.

В Академии больших данных можно поступить на одно из трех направлений: Data Scientist, Machine Learning Engineer и Data Engineer. Также можно выбрать очную или дистанционную форму обучения. В обоих случаях полный курс Академии будет состоять из трех семестров и займет полтора года, с октября 2019 по январь 2021 года.

Вести занятия будут эксперты по Data Science и Machine Learning из Mail.ru Group, а также преподаватели ведущих российских технических вузов. Учащиеся получат практические навыки в прикладном анализе данных, разработке моделей машинного обучения для высоконагруженных сервисов, обработке больших данных, компьютерном зрении, обработке естественного языка, распознавании речи и в других областях. Помимо лекций слушателей ждут разбор реальных задач из разных сфер IT-бизнеса, мастер-классы и работа над индивидуальными и командными проектами.

Дистанционную программу можно проходить из любой точки мира в любое удобное время — слушателям будут доступны видеозаписи лекций, задания и общение с менторами в чатах.

Академии MADE от Mail.ru Group — это бесплатные образовательные проекты для специалистов, у которых уже есть опыт работы в IT и желание повысить свой профессиональный уровень. Первыми проектами в вертикали MADE стали Академия продуктовых менеджеров и Академия больших данных.