В столице открылся Astana IT University

Студенты будут изучать криптографию, робототехнику, Big Data, искусственный интеллект, цифровую криминалистику, программирование и другие дисциплины.

В Нур-Султане презентовали новый Astana IT University, который расположен на территории EXPO. Задача заведения — подготовить квалифицированные кадры для успешной реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает Елорда Инфо.

Студенты будут изучать криптографию, робототехнику, Big Data, искусственный интеллект, цифровую криминалистику, программирование и другие дисциплины. В этом учебном году в стенах университета по шести направлениям обучение пройдут 613 студентов. В общей сложности было выделено 579 грантов.

Ожидается, что университет станет флагманом в обучении информационным технологиям. Аким города Алтай Кульгинов отметил, что подобный университет — первый в столице. Учредителем Astana IT University является ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева». По словам директора Фонда Динары Кулибаевой, созданный университет — яркий пример эффективного государственно-частного партнерства. В следующем году планируется, что количество учащихся будет чуть более двух тысяч, причем 1700 из них — обладатели грантов.