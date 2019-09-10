В Алматы увеличат число умных камер

В местах массового скопления людей установят тысячу камер.

В Алматы в местах массового скопления людей установят еще тысячу камер. До конца текущего года планируется установить 600 видеокамер, еще 400 — в 2020 году. Интеллектуальная система будет мониторить места массового скопления людей с функцией видеоаналитики и охватом всех ключевых объектов города. Это один из важных инструментов обеспечения общественной безопасности, передает Caravan.kz.

Кроме того, для обеспечения прозрачности работы полиции будут открыты 11 фронт-офисов во всех районах города. В них посетители смогут получать услуги в комфортных условиях по принципу ЦОНов.