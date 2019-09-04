Узбекистан намерен ввести налоги на Google, Яндекс, Alibaba, Netflix

Новый налоговый кодекс предусматривает введение налога на технологические компании, предоставляющие интернет-услуги.

В проекте налогового кодекса, который опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов, предусмотрен налог на компании, которые оказывают физическим лицам услуги по размещению рекламы, предоставлению доступа к поисковым системам, ведению статистики, облачным сервисам, площадкам онлайн-торговли, услуги стриминговых сервисов. В интернет-сегменте Узбекистана такие услуги предоставляют такие компании, как Google, Яндекс, Alibaba, Netflix, передает CA-NEWS.

По проекту налогового кодекса с 1 января 2020 года подобные компании должны встать на учет в налоговом органе, сдавать ежемесячно отчетность через персональный кабинет налогоплательщика, рассчитывать и платить налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения признается оборот от реализации услуг в электронной форме на территории Узбекистана. Ставка налога составит 20%.

В 2017 году Россия ввела налог для иностранных интернет-компаний — такие компании, как Google и Apple, платят 18% НДС. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан также объявили о своем намерении ввести налоги для интернет-компаний.