В Казахстане ужесточат наказание хакерам

Изменения в уголовный кодекс предлагает внести Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Штраф за неправомерный доступ к охраняемой информации может достигать 757 500 тенге. Законопроект опубликован на портале «Открытые НПА». В действующей редакции УК РК (статья 205, пункт 1) для хакеров предусмотрен штраф в размере до 160 МРП и срок ареста до 40 суток, передает Caravan.kz.

Указанную статью предлагают изложить в следующей редакции: «Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законом информации, содержащейся на электронном носителе, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, а равно скрытое пользование объектами информатизации без согласия собственника или владельца с целью извлечения выгоды, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового».