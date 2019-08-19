В Павлодаре прошел ИТ-форум

Форум «Современные информационные технологии и бизнес» стал диалоговой площадкой между государством и предпринимателями в контексте цифровизации.

Место проведения ИТ-форума, куда прибыли стартаперы и новаторы, бизнесмены, руководители национальных компаний и представители государственных органов, было выбрано не случайно. Выступая перед собравшимися, Аскар Жумагалиев подчеркнул, что в Павлодарской области проводится значительная работа по внедрению инноваций и построению цифровой экосистемы. В регионе создаются условия для привлечения инвестиций в сферу IT и облачных сервисов, развития транзитного потенциала и расширения рынков сбыта.

«В Павлодарской области сосредоточено 7,3% всего промышленного производства страны. Некоторые предприятия в регионе уже активно участвуют в процессе цифровизации. К примеру, была внедрена система „Умный карьер“, автоматизированы методы управления, коммерческого учета электроэнергии, GPS и многое другое. Мы ожидаем, что результатом такой работы станет сокращение операционных издержек предприятий на 15%, и рост производительности труда до 40%, уже к 2022 году. В связи с этим наша общая задача — тиражирование и масштабирование такого положительного опыта, обеспечение внедрения инноваций. Подобные форумы, безусловно, способствуют обмену опытом и улучшению подходов в организации работы предприятий и элементов инновационных экосистем», — отметил Аскар Жумагалиев.

В ходе форума были представлены IT-проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан. По итогам встречи принято решение о формировании базы лучших проектов, свободный доступ к которой будут иметь все желающие. Так, представители бизнеса смогут ознакомиться с интересными для них проектами, изучить перспективы их применения на производстве, оказать поддержку, сопровождение и профинансировать потенциально успешные инициативы.

Наградив победителей серии хакатонов, Аскар Жумагалиев и аким Павлодарской области Болат Бакауов приняли участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова и международным технопарком Аstana Hub. Документ закрепляет намерения сторон по развитию взаимодействия в части поддержки и развития проектов, создания благоприятных условий для взаимодействия между Аstana Hub и IT Hub Павлодарской области, проведения обучающих мероприятий, популяризации инновационной деятельности, развития инвестиционной культуры.