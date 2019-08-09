Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Она будет постепенно адаптирована для широкого круга интеллектуальных устройств, включая носимые устройства, Huawei Vision и гарнитуры для автомобилей.

В день открытия конференции для разработчиков компания Huawei представила свою новую операционную систему Harmony OS. Это новая распределенная операционная система на основе микроядер, предназначенная для обеспечения единого пользовательского интерфейса для разных сценариев на всех типах устройств. Легкая и компактная операционная система с мощной функциональностью сначала будет использоваться на таких устройствах, как смарт-часы, смарт-экраны, системы в автомобиле и смарт-динамики. Благодаря этой интеграции Huawei стремится создать общую экосистему между устройствами с безопасной и надежной рабочей средой и обеспечить целостный интеллектуальный опыт при каждом взаимодействии с любым устройством.

Harmony OS 1.0 будет впервые использована в смарт-экранах, которые компания выпустит до конца этого года. В течение следующих трех лет ее оптимизируют и постепенно адаптируют для более широкого круга интеллектуальных устройств, включая носимые устройства, Huawei Vision и гарнитуры для автомобилей.

«Мы верим, что Harmony OS оживит индустрию и обогатит экосистему, — отметил Ричард Ю, президент Huawei Consumer Business Group. — Наша цель — предоставить людям действительно интересный и разнообразный опыт. Мы хотим пригласить разработчиков со всего мира присоединиться к нам, когда мы создаем эту новую экосистему. Вместе мы обеспечим универсальный интеллектуальный опыт для наших потребителей».

Успех новинки будет зависеть от динамичной экосистемы приложений и разработчиков. Чтобы способствовать росту ее популярности, Huawei открывает доступ к исходному коду операционной системы, а также создаст фонд и профильное сообщество для поддержки более глубокого сотрудничества с разработчиками. Локальный рынок Китая с его сильной экосистемой приложений и огромной базой пользователей является фундаментом для развития Harmony OS и местом для исследований перед экспансией операционной системы на глобальный рынок. Сосредоточившись на предоставлении новых и уникальных преимуществ, Huawei откроет и поделится своими основными возможностями в таких областях, как связь, камеры и ИИ. Компания будет тесно сотрудничать с партнерами по экосистеме для предоставления приложений и услуг, которые дают потребителям наилучший возможный опыт.

Помимо этого Huawei объявила о рекордном числе пользователей своей экосистемы. За первую половину 2019 года мобильная экосистема Huawei достигла больших успехов на глобальном рынке:

— Функция покупки в приложениях In-AppPurchase (IAP) теперь доступна более чем в140 странах

— Галерея приложений Huawei генерирует 1 миллиард загрузок по всему миру (не включая Китай)

— За пределами китайского рынка более 280 миллионов тем загружаются каждый год

— Браузер Huawei демонстрирует ежемесячный 100% рост количества пользователей с момента его запуска в марте 2019 года

— Huawei Video откроет доступ к Wise Video для партнеров по контенту, чтобы обеспечить еще лучший пользовательский опыт

— Приложение Huawei Music and Assistant с участием топ-поставщиков контента будет представлено в 2019 году.

«Интеллектуальные связи — это будущее. Мобильная экосистема Huawei представляет собой глобальную платформу, объединяющую более 910 тыс. разработчиков и 100 млн пользователей по всему миру», — сказал Джервис Су, вице-президент по мобильным услугам Huawei Consumer Business Group.