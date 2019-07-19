В Казахстане запущено мобильное приложение по поиску лекарств

DariKz даст казахстанцам возможность узнать о дозировках, сроках хранения и особых признаках лекарственных препаратов.

Новое мобильное приложение по поиску лекарств DariKz презентовал «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан (НЦЭЛС). Генеральный директор — председатель правления НЦЭЛС Арнур Нуртаев отметил, что используя мобильное приложение DariKz, казахстанцы смогут получить всю информацию о зарегистрированных в Казахстане лекарствах. Приложение DariKz разработано в рамках программы цифровизации здравоохранения РК, передает Ortcom.kz.

«Пользователям, скачавшим приложение, доступна информация о дозировке/концентрации, сроке хранения и особых признаках лекарственного препарата, является ли лекарство оригиналом или дженериком, отпускается ли оно по рецепту врача или является безрецептурным», — рассказал он на пресс-конференции в СЦК.

По информации Арнура Нуртаева, в ближайшее время в приложении появится опция «предельная цена», с помощью которой граждане смогут отслеживать цены на лекарства, а в случае обнаружения расхождений оставить жалобу на стоимость препарата, если она превышает законодательно утвержденную предельно допустимую цену, разрешенную в Казахстане. Поиск необходимого лекарства осуществляется по торговому наименованию, регистрационному удостоверению или международному непатентованному названию.

«Для поиска лекарства по регистрационному удостоверению пользователю необходимо в приложении сфотографировать упаковку лекарства со стороны, где указан номер регистрационного удостоверения. На странице с результатами поиска появится детальная информация по лекарственному препарату с конкретным регистрационным номером. Вся информация о лекарствах предоставляется на государственном и русском языках на выбор пользователя», — добавил А. Нуртаев.

Как проинформировал спикер, во вкладке «Сертификаты качества» казахстанцы смогут увидеть сведения по выданным сертификатам безопасности и качества, а в разделе «Новости» — ознакомиться с актуальной информацией и объявлениями, связанными с деятельностью НЦЭЛС.