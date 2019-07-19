На алматинских улицах появятся «умные» светофоры

Впервые за 30 лет в Алматы принята автоматизированная система контроля дорожного движения.

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов на заседании Общественного совета рассказал о планах по увеличению светофоров в мегаполисе и системе умных светофоров, которые позволят уменьшить число ДТП, передает Zakon.kz.

По словам Аукенова, в городе реализуется программа Vision Zero.

«Человек совершал и будет совершать ошибки. Надо создать условия, чтобы они не приводили к летальному исходу. А это уже архитектурное переустройство схем дорожного движения, условий. То есть это автоматика, разметка, безопасность на улице, в общественном транспорте, информационное сопровождение», — сказал замакима.

Впервые за 30 лет в Алматы принята автоматизированная система контроля дорожного движения. Модернизация затронет весь комплекс светофоров Алматы.

«Интегрированы на первую очередь 90 светофоров, которые в автоматическом режиме управляют потоком. Датчики будут стоять на каждом светофоре. 27 в этом году завершаем, 20 уже готовы в новом формате. Еще 24 планируем в ближайший год реализовать. Плюс 50 светофоров появятся через полтора года. Аким дал поручение подготовить проекты по 100 новым светофорам. Потребность высокая в городе. 200 светофоров не хватает, особенно на окраинах. В рамках проекта „Город без окраин“ еще 200 светофоров надо поставить таких же, как в центре. Проектирование полгода займет», — пояснил Аукенов.