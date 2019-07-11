Правила электронных паспортов на автотранспорт утвердили в РК

Они вводятся в действие с 3 июля 2019 года.

Правительство Казахстана приняло постановление от 3 июля 2019 года «Об утверждении Правил ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники», сообщает Zakon.kz.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

— транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

— шасси транспортных средств;

— самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Участниками систем электронных паспортов являются администратор систем, национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов, организации-изготовители транспортных средств (шасси транспортных средств), Евразийская экономическая комиссия и уполномоченные государственные органы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.