BTS Digital представил технологию по удаленной идентификации клиентов

С ее помощью казахстанцы смогут получить финансовые услуги, не выходя из дома.

В Нур-Султане прошел финансовый форум Astana Finance Days, на котором компания BTS Digital представила технологию по удаленной идентификации клиентов. С ее помощью в ближайшем будущем казахстанцы смогут получить финансовые услуги, не выходя из дома.

Форум Astana Finance Days открыл свои двери для мировых экспертов, политиков, представителей бизнеса, государственных служб и научных кругов. На форуме специалисты обсудили современное состояние финансового рынка, а также предложили идеи, которые изменят мир финансов. BTS Digital вместе с партнерами из AIFC FinTech Hub презентовала проект финансового супермаркета, в котором казахстанцы смогут выбрать наиболее выгодные предложения по вкладам, кредитам, страховым и другим финансовым продуктам. При этом все услуги пользователи смогут получить не выходя из дома.

Одна из особенностей проекта — Digital ID, технология для удаленной идентификации клиентов, разработанная специалистами BTS Digital. С ее помощью можно распознать лицо покупателя и определить его личность. Полученные данные, с разрешения покупателя, по API будут передаваться продавцам. Благодаря этому клиенты финансового супермаркета смогут получить нужную услугу онлайн и сэкономить свое время, а продавцы — автоматизируют процесс идентификации клиентов и снизят риск мошенничества.

Технология Digital ID гарантирует полную защиту личных данных клиентов и их конфиденциальность. Все данные при этом хранятся в зашифрованном виде.

«По своей сути Digital ID — это цифровое удостоверение личности. Технология, которую мы разработали, выгодна и покупателям, и продавцам. К примеру, покупатели смогут зарегистрироваться в нашем приложении, добавить туда удостоверение личности или паспорт, и в дальнейшем получать финансовые и другие персональные услуги онлайн. Что касается продавцов, то они получат цифровое решение по идентификации клиентов, а также увеличение онлайн-продаж и снижение рисков», — говорит Владимир Меркушев, менеджер продукта.

Пока к сервису в пилотном режиме подключились Альфа-Банк, Home Credit Bank, ForteBank и Chocotravel, но в ближайшем будущем им смогут воспользоваться все казахстанские финансовые организации, торговые площадки, телекоммуникационные компании и компании из сферы e-commerce.