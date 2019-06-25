Ежегодные расходы на Mobile Edge Computing к 2024 году достигнут 11,2 млрд долларов

Рынок будут драйвить IoT, стартапы, искусственный интеллект и машинное обучение.

Новое исследование, проведенное компанией Juniper Research, показало, что общие ежегодные расходы на Mobile Edge Computing (сбор и анализ данных в источнике генерации, на границе сети, а не в централизованном месте, например в облаке), составят 11,2 млрд долларов. Для сравнения берется показатель в 1,3 млрд долларов в 2019 году. Среднегодовой рост в этом сегменте составит 52,9%.

Аналитики оценили ведущих игроков в Mobile Edge Computing. Ключевым здесь стал целый ряд факторов, среди которых — глубина опыта в IoT, географическое присутствие, количество и типы обслуживаемых отраслей. Лучшие пять игроков выглядят следующим образом: Siemens, Bosch, AWS, VMWare, Telit.

Juniper Research считает, что мобильные операторы будут играть важную роль в подключении устройств для граничных вычислений через 5G, особенно для инициатив Умного города, благодаря большому количеству пользовательских устройств, которые они обслуживают, а также владению мобильным спектром.

Новое исследование «Edge Processing в IoT: рыночные стратегии, проблемы и перспективы на будущее, 2019–2024 гг.» прогнозирует, что ежегодные расходы на Edge processing в регионе Дальнего Востока и Китая достигнут примерно 4,6 млрд долларов в 2024 г. (это 41% от общемировых расходов). С 2017 года три ведущих оператора мобильной связи Китая проводят пилотные проекты, а Huawei, Intel и Alibaba сотрудничают в целях дальнейшего расширения возможностей Edge-обработки.

Автор исследования, Элсон Сутанто, объясняет: «Edge Computing и 5G, поддерживаемые постоянными достижениями в области машинного обучения и алгоритмов, основанных на искусственном интеллекте, будут оставаться ключевыми драйверами аналитики больших данных и комплексного анализа в реальном времени в Mobile Edge Computing».