Алматинские светофоры «поумнеют»

Им добавят датчики и специальное программное обеспечение.

В Алматы планируют модернизировать действующие светофоры. Оснащение специальным программным обеспечением и датчиками позволит светофорным устройствам адаптироваться под ситуацию на дорогах, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Светофоры будут отдавать приоритет общественному транспорту, спецтехнике, большему потоку движения и при необходимости создавать «зеленый коридор». Они смогут самостоятельно регулировать движение. Ожидается, что это существенно снизит количество заторов на дорогах и позволит избежать возникновения аварийных ситуаций.

Согласно текущим планам, из существующих в городе 424 светофорных объектов до середины 2020 года будет модернизировано 93. Оставшиеся устройства будут переоборудованы на втором этапе, до 2022 года. При этом их внешний вид не изменится.

Модернизация светофоров является частью плана действий по концепции Vision Zero Almaty и главным инструментом обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.