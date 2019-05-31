Крупный китайский сервис-провайдер видит большой потенциал в Казахстане

Республика является важным узлом на «Цифровом шелковом пути».

CITIC Group — одна из крупнейших бизнес-групп в Китае. Входит в Fortune 500 (149 место), оборот группы — более 61 млрд $. Оперирует в 130 странах, имеет 18 облачных дата-центров и 2 операционных центра информационной безопасности. И вот, CITIC Telecom CPC активизируется в Казахстане.

«Мы являемся сервис-провайдером и, помимо услуг связи, предоставляем услуги облачной обработки данных и информационной безопасности. Кроме того, мы осуществляем полный спектр услуг по построению телекоммуникационной инфраструктуры. Причем, для каждого направления у нас есть свой собственный центр экспертизы — они работают 24/7. Что касается центральноазиатского региона, то он является для нас очень важным. Как и Казахстан, который занимает стратегическое положение в проекте „Цифровой шелковый путь“», — говорит Любица Драшкич, вице-президент CITIC Telecom CPC по продажам в Европе.

«Цифровой шелковый путь» стартовал как часть другой большой программы — «Один пояс, один путь» в 2013 году. Одной из целей инициативы является желание более плотно связать цифровую и традиционную экономику. «И это должно улучшить экономический рост, а также усилить торговые связи. В зоне интересов проекта — ряд конкретных индустрий: телеком, финсектор, горнодобывающий сектор, ритейл, промышленность и транспорт», — продолжает Любица Драшкич, добавляя, что «Цифровой шелковый путь» прекрасно увязывается и с госпрограммой «Цифровой Казахстан» и ее целями.

Елена Черных, директор по продажам CITIC Telecom CPC, говоря о цифровой трансформации, откровенно признает, что в ряде случаев «нужно уже не просто говорить, нужно бежать, догоняя основную группу». Сегодня, по ее словам, рост количества цифровых процессов означает экспоненциальный рост данных. «Более того, несмотря на то, что глобализация немного отступила, это не означает, что она закончилась. И это диктует распределенный подход к построению инфраструктуры», — полагает она. Среди основных трендов Елена называет открытые платформы, гибкость, безопасность, смешанность данных. В качестве кейса она приводит опыт построения инфраструктуры для китайской компании NIO — производителя самого быстрого электрического болида в мире. Здесь используется технология TrueConnect, которая «снимает» данные с болида, и пересылает их в облако. Кстати, тут китайцы подошли весьма изобретательно — автомобиль не заряжают на станции, а полностью меняют разряженную батарею на «полную» — за 3 минуты с помощью роботизированного комплекса. «Еще один тренд хотела бы назвать — сейчас в Европе настоящий бум на сети CD-WAN. Подобная инсталляция у нас есть уже и в России», — завершает Елена Черных.

Важное направление компании — информационная безопасность. В этой части CITIC Telecom CPC позиционирует себя как провайдер MSSP (managed security service provider). «KPI у нас очень высокие. Мы оповещаем клиента в случае нештатной ситуации уже через 8 минут по SMS, через 6 секунд наш оператор принимает звонок, доступность составляет 99%. Менее чем 4 часа заложено в наших правилах на устранение проблемы», — говорит Игорь Селиверстов, менеджер технической поддержки продаж в Европе, добавляя, что в активе компании десятилетний опыт работы в сфере управления сервисами информационной безопасности, поддержка 24/7 высококвалифицированными специалистами, управление изменениями и регулярное копирование конфигурации устройств.

По словам Елены Черных, компания готова инвестировать в Казахстан: «Вообще, мы инвестируем миллионы. По всему миру. При наличии интересных проектов в вашей республике, мы не видим никаких препятствий на этом пути».