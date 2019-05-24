В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию электронной торговли до 2025 года

Мероприятия, предусмотренные в предыдущем документе, были выполнены досрочно.

В 2017 году в РК утвердили программу «Цифровой Казахстан», одним из пунктов которой было обозначено развитие развитие электронной торговли и переход к безналичной экономике. В рамках этой программы была разработана «Дорожная карта по развитию электронной торговли на 2018–2020 годы», которая включила в себя 28 мероприятий по пяти основным направлениям.

Как сообщила 20 мая Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК, практически все мероприятия в рамках этой дорожной карты были выполнены, в связи с чем премьер-министр дал поручение в месячный срок разработать «Дорожную карту по развитию электронной торговли до 2025 года» с учетом основных мировых трендов.

«В этом году был подписан седьмой пакет поправок, направленных на повышение предпринимательской деятельности. Там мы заложили системные меры по развитию электронной торговли. Мы определили участников электронной торговли, их права и обязанности. Упрощено таможенное декларирование и развитие транспортно-логистической сети, усилен институт защиты прав потребителей в электронной торговле», — рассказала Айжан Бижанова.

В настоящее время МНЭ РК готовит «Дорожную карту развития электронной торговли до 2025». Участники рынка e-commerce могут направить свои предложения в Ассоциацию «Цифровой Казахстан» до 24 мая 2019 года.

По предварительной информации, которой поделилась Айжан Бижанова, в новой дорожной карте могут быть проработаны следующие пункты:

— Объединение субъектов электронной коммерции в добровольное саморегулирование.

— Выход казахстанских компаний на национальные электронные торговые площадки, обеспечивающие последующий выход на международные ЭТП (поддержка, консультация, продвижение, защита).

— Разграничение уровня защиты потребителей/ бизнеса в зависимости от форматов B2B, B2 °C, C2 °C.

— Упрощение процедур регистрации интеллектуальных прав на ПО.

— Переход от ограничений к стимулированию электронной коммерции.

— Приоритет продвижения сельскохозяйственной продукции на электронную торговлю.