Умное уличное освещение обеспечит к 2023 году совокупную экономию энергии в городах на 15 млрд долларов

Количество подключенных уличных фонарей будет расти в среднем на 42% в год.

Новые данные Juniper Research показали, что интеллектуальные уличные светильники к 2023 году обеспечат совокупную экономию энергии в городах на 15 миллиардов долларов. Это будет достигнуто в результате перехода с обычных ламп на энергосберегающие LED-лампы, а также добавления возможности их подключения для мониторинга и контроля состояния каждого отдельного источника света. Таким образом, экономия электроэнергии составит до 50%.

Исследование Juniper Research под названием «Умные города: ведущие платформы, сегментный анализ и прогнозы на 2019–2023 годы» показало, что количество подключенных уличных фонарей будет расти в среднем на 42% в год в период с 2019 по 2023 год, достигнув почти 70 миллионов единиц к концу прогнозного периода. Утверждается, что растущее внедрение открытых платформ позволит уличному освещению выступать в качестве основного центра для дополнительных услуг Умного города, таких как общественная безопасность и интеллектуальный транспорт.

Исследование показало, что многие города в настоящее время отходят от точечных решений к закупкам платформ. Именно с этим и связывают тот факт, что платформы уличного освещения будут служить отправной точкой для ряда городов, стремящихся развернуть проекты Умного города.

«Экономия средств, обеспечиваемая интеллектуальным уличным освещением, означает, что многие города будут рассматривать этот проект как первый этап Умного города. Выбор открытой платформы будет ключевым моментом, поскольку дополнительные услуги могут быть запущены с той же точки, одновременно стимулируя конкуренцию сторонних поставщиков», — отметил Штеффен Соррелл, автор исследования.

Согласно исследованию, список ключевых поставщиков платформ Умного города возглавляет компания Siemens. Помимо этого в топе — Oracle, IBM, Huawei, Itron.