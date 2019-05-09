В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

При регистрации пользователей сервисы будут запрашивать подтверждение данных у мобильных операторов.

5 мая в России вступило в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Согласно постановлению, руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать соответствующие данные, передает Hi-Tech Mail.ru.

Уточняется, что если оператор не отвечает вовремя или не может найти запрашиваемый номер, то идентификация не будет считаться пройденной. Постановление о новых правилах идентификации пользователей в мессенджерах было подписано премьером Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.