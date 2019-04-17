Статус участника технопарка дает льготный налоговый режим и другие преференции.

15 апреля международный технопарк IT-стартапов Astana Hub открыл регистрацию для получения статуса участника технопарка. Об этом сообщил Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Статус участника технопарка дает льготный налоговый режим, его участники освобождаются от уплаты КПН, ИПН, НДС и социального налога на нерезидента. Также этот статус дает возможность получить упрощенный визовый и трудовой режим для иностранных участников технопарка и компаний.

Для регистрации необходимо зайти на на Registration.astanahub.kz и заполнить форму.

«Для чего это сделано? Как минимум для того, чтобы развить IT и помочь талантливым стартаперам и разработчикам быстрее и проще воплощать смелые идеи в жизнь, а также сделать цифровизацию ближе к каждому казахстанцу», — прокомментировал Аблайхан Оспанов.