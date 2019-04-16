Количество беспроводных IoT-устройств в нефтегазовой отрасли достигло 1,3 млн

Среднегодовые темпы прироста рынка до 2023 года сохранятся на уровне 6,8%.

Количество устройств, подключенных к спутниковой и сотовой связи для работы с приложениями в нефтегазовом комплексе в 2018 году достигло 1,3 млн. До 2023 года среднегодовые темпы прироста рынка сохранятся на уровне 6,8%. К этому времени количество подключенных устройств составит 1,9 млн единиц, передает Iot.ru со ссылкой на Berg Insight.

Удаленный мониторинг резервуаров и промышленного оборудования — это наиболее распространенные сценарии использования подключенных устройств. Крупнейшими игроками на рынке аналитики называют Emerson, Siemens, Schneider Electric, Yokogawa, Honeywell и ABB.

О том, как используются новейшие технологии в промышленности, мы поговорим в рамках конференции PROFIT Industry Day, которая пройдет в Павлодаре 23 апреля.