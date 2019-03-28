Через пять лет на смену паролям повсеместно придет биометрия

Аналитики Gartner определили главные направления развития инструментов кибербезопасности и управления рисками.

Компании по всему миру в течение ближайшего времени будут продолжать инвестировать средства в разработку и улучшение своих SOC (Security Operations Center — «Центр управления информационной безопасностью»). К такому выводу пришли аналитики Gartner, составившие список ключевых трендов ИБ-отрасли на 2019–2020 гг. Причинами этого стали рост изощренности киберпреступников, а также необходимость не реагировать на уже состоявшиеся атаки, а действовать превентивно, передает Cnews.

Также в Gartner предсказывают, что к 2022 г. половина всех традиционных SOC серьезно модифицируются и будут сочетать в себе возможности и реагирования на инциденты, и разведки, и поиска угроз. Некоторая часть этого нового поколения SOC будет предоставляться как услуга, но эта тенденция не будет тотальной, так как компаниям нужно давать масштабную оценку случаям нарушения контура безопасности, которая связана с шагами в области юриспруденции и пиара, а за это аутсорсеры отвечать не могут. Вместе с тем, возможности SOC должны далеко выйти за пределы стандартных SIEM-систем.

Другими ключевыми тенденциями аналитики назвали оценку существующих рисков и беспарольную аутентификацию. Беспарольная идентификация отвечает потребностям пользователей, которые стремятся к сокращению числа препятствий в работе. На смену кодовым словам уже приходит биометрическая аутентификация, которая гораздо эффективнее даже самой сложной и многоступенчатой парольной. Согласно ожиданиям, такой подход станет мейнстримом в течение пяти лет.