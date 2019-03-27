Хакеры взломали домен Nur-Sultan.kz, который выкупил предприимчивый казахстанец

После переименования столицы житель Актобе выкупил домен Nur-Sultan.kz, который выставили на продажу за 24 миллиона тенге.

Неизвестный хакер взломал страницу Nur-Sultan.kz. Ранее домен был выкуплен жителем Актобе и выставлен на продажу на российской бирже сайтов и доменов, передает Sputnik.

«В Казнете развернулась интересная история. Киберсквотер выкупил домен Nur-Sultan.kz, который выставили за 24 миллиона тенге на одной из площадок. И сразу практически после этого владелец ресурса был взломан неизвестным хакером, который разместил небольшой дефейс на главной странице», — рассказали в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

На странице появилось сообщение, содержащее нецензурную лексику: «Может быть в будущем люди научатся не допускать таких ошибок. 24 млн за домен…».

Также на сайте появился «рикроллинг», или «рикролл» — клип на песню Рика Эстли «Never Gonna Give You Up». Это старый интернет-мем, который используется для розыгрыша пользователей, когда любая ссылка ведет на указанное видео.