Apple объявила дату конференции WWDC 2019

Ежегодная конференция для разработчиков по традиции пройдет летом.

WWDC интересна не только разработчикам, но и всем пользователям, потому что на этом мероприятии Apple показывает обновления iOS и операционных систем для других устройств. Также компания обещает рассказать про наработки в области искусственного интеллекта, дополненной реальности и других программных технологий, сообщает Mail.ru Hi-Tech.

От обновления iOS 13 все ждут темную тему, которая уже появилась в macOS, но до сих пор не добралась до смартфонов и планшетов. Также есть вероятность аппаратных анонсов — например, обновления ноутбуков или настольных компьютеров Mac.

В этом году WWDC опять пройдет конференц-центре имени Мак-Энери в Сан-Хосе (Калифорния) с 3 по 7 июня. До лета у Apple запланировано еще одно мероприятие 25 марта — на нем должны показать новый стриминговый сервис для сериалов и другие новинки.