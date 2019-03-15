Илон Маск пообещал строить «зарядки» для Tesla в Казахстане

Сеть Supercharger будет развернута по всему миру.

Глава компании Tesla Motors Илон Маск пообещал построить зарядные станции Supercharger для электромобилей в Казахстане. В США прошла презентация нового электромобиля Tesla Model Y. Во время презентации глава компании заявил, что собирается создать глобальную сеть зарядных станций Supercharger от Лондона до Пекина, передает «Хабар 24».

Упомянул он и Казахстан: «У нас очень хорошая поддержка в Казахстане. Я думаю, мы построим там Supercharger».

Tesla Model Y будет выпускаться в четырех версиях: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance. Запас хода будет составлять от 320 до 450 километров в зависимости от комплектации. Ожидается, что в США стоимость новинок будет начинаться от 39 тыс. долларов. Электрокар будет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды. Новую модель также оснастят полной панорамной крышей.