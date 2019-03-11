В Казахстане появился Оперативный центр информационной безопасности для государственных органов

АО «НИТ» будет обеспечивать защиту объектов инфраструктуры электронного правительства.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о получении государственной лицензии № 072 в Комитете национальной безопасности РК, которая позволяет создать на базе компании оперативный центр информационной безопасности.

«Сделан еще один шаг к реализации концепции „Киберщит Казахстана“. Создание оперативного центра АО „НИТ“ будет способствовать формированию комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности национального цифрового пространства страны», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Теперь в отношении интернет-ресурсов, информационных систем и других объектов ИК-инфраструктуры электронного правительства АО «НИТ» будет выполнять следующие функции:

— обнаружение, оценка, прогнозирование, локализация, нейтрализация и профилактика угроз информбезопасности;

— мониторинг обеспечения информбезопасности по выявлению, пресечению и расследованию угроз;

— сбор, консолидация, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах;

— предоставление информации для обеспечения информбезопасности собственникам или владельцам, в том числе об угрозах безопасности, уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, способах реализации угроз, предпосылках возникновения инцидентов, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

— подключение систем журналирования событий информбезопасности к центру мониторинга электронного правительства Национального координационного центра информационной безопасности.