В Казахстане появился Оперативный центр информационной безопасности для государственных органов
АО «НИТ» будет обеспечивать защиту объектов инфраструктуры электронного правительства.
АО «Национальные информационные технологии» сообщает о получении государственной лицензии № 072 в Комитете национальной безопасности РК, которая позволяет создать на базе компании оперативный центр информационной безопасности.
«Сделан еще один шаг к реализации концепции „Киберщит Казахстана“. Создание оперативного центра АО „НИТ“ будет способствовать формированию комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности национального цифрового пространства страны», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».
Теперь в отношении интернет-ресурсов, информационных систем и других объектов ИК-инфраструктуры электронного правительства АО «НИТ» будет выполнять следующие функции:
— обнаружение, оценка, прогнозирование, локализация, нейтрализация и профилактика угроз информбезопасности;
— мониторинг обеспечения информбезопасности по выявлению, пресечению и расследованию угроз;
— сбор, консолидация, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах;
— предоставление информации для обеспечения информбезопасности собственникам или владельцам, в том числе об угрозах безопасности, уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, способах реализации угроз, предпосылках возникновения инцидентов, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;
— подключение систем журналирования событий информбезопасности к центру мониторинга электронного правительства Национального координационного центра информационной безопасности.