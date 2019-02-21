ЗАГС в Узбекистане переведут на блокчейн

Проект планируется реализовать к 2020 году.

В Узбекистане внедряют информационную систему «Единый электронный архив ЗАГС», построенную на основе блокчейна. Также в течение месяца будет внедрен механизм приема со стороны работников центров государственных услуг наличных и безналичных денежных средств от заявителей при оказании услуг, передает Repost.uz.

Помимо этого, работу центров государственных услуг начнут оценивать по KPI (количество и качество оказанных услуг, скорость обслуживания, вежливость и компетентность работника, отзывы заявителей и другие).