На железнодорожных вокзалах Узбекистана появился Wi-Fi

Услугой могут воспользоваться пассажиры, находящиеся на территории вокзала и являющиеся абонентами любого мобильного оператора.

На железнодорожных вокзалах «Ташкент-Центральный» и «Ташкент-Южный» появился бесплатный Wi-Fi со скоростью до 100 Мб/с. Планируется охватить бесплатным интернетом и другие вокзалы страны. Бесплатный доступ действует в течение ограниченного времени, последующее время пользования беспроводной сетью — платное, передает CA-NEWS.

Услугой могут воспользоваться пассажиры, находящиеся на территории вокзала и являющиеся абонентами любого мобильного оператора. Для иностранцев, приобретающих билет в железнодорожных кассах, при оформлении проездного документа также выдается специальный ваучер, предоставляющий возможность бесплатного доступа в интернет. В настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению охвата бесплатным беспроводным доступом к интернету всех железнодорожных вокзалов страны.