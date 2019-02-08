Проверить запрет на выезд за рубеж и наличие административного штрафа можно через Telegram-bot

Ранее возможность получения этих услуг и сервисов предоставлялась на портале электронного правительства eGov.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске четырех услуг и сервисов в мессенджере Telegram. Теперь при помощи бота @EgovKzBot граждане смогут:

— получить информацию о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда;

— узнать состояние пенсионных накоплений вкладчика единого накопительного пенсионного фонда;

— проверить наличие запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам;

— получить сведения о совершении лицом административного правонарушения.

Механизм получения информации в режиме онлайн достаточно прост, и существенно экономит время граждан. Для того, что бы воспользоваться услугами и сервисами в мессенджере Telegram на своем гаджете, необходимо зарегистрироваться в «Базе мобильных граждан», т. е. привязать свой номер телефона в личном кабинете портала eGov. Затем осуществить запуск бота (внести в строку поиска @EgovKzBot). Далее при помощи отправки заранее определенных команд выбрать необходимую услугу или сервис, ввести необходимые данные и подтвердить получение услуги посредством ввода одноразового пароля, отправленного на мобильный номер.

На сегодняшний день, количество услуг и сервисов, доступных через Telegram-бот, достигло 24.